Kevin Prince Boateng annuncia il ritiro: "Grazie di tutto calcio!"

TORINO - Kevin-Prince Boateng si ritira dal calcio. Sul proprio account Instagram l'ex rossonero ha annnuciato il suo ritiro all'età di 36 anni. "Io ti amo. Ma per me è finita. Grazie di tutto calcio", scrive sui social pubblicando anche un video che ripercorre passaggi della sua carriera.

Carriera che lo ha visto giocare per 15 club in Europa con molte esperienze in Italia, ultima l'avventura in Serie B con il Monza. L'ex nazionale del Ghana ha iniziato nell'Hertha Berlino ed è tornato nel suo club in Bundesliga dopo una carriera vissuta sulle 'montagne russe'. Dal Milan al Besiktas, dal Barcellona al Sassuolo e poi Genoa, Fiorentina, Las Palmas, Eintracht, Dortmund, Portsmouth, Tottenham, Schalke 04, Monza e la chiusura da dove tutto era iniziato.

Botaeng, un addio annunciato

Il trequartista ghanese con cittadinanza tedesca, classe 1987, aveva annunicato questa sua decisione il 22 giugno 2022, quando dopo aver rinnovato il contratto con l'Hertha Berlino per un altro anno aveva rivelato che quella appena trascorsa sarebbe stata la sua ultima stagione.