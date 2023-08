Neymar all'Al Hilal, c'è l'annuncio ufficiale: "Sono qui"

L'accordo del fantasista brasiliano con la sua nuova società dovrebbe essere di durata biennale e il calciatore in tutto dovrebbe percepire 320 milioni di euro che comprendono bonus alla firma, ingaggio e impegni vari di natura commerciale e come testimonial del Paese che lo ospiterà. L'Al Hilal ha poi confermato la conclusione positiva della trattativa, senza però specificare la cifra che riceverà il Psg per questo trasferimento. Nei giorni scorsi era comunque emerso che la società campione di Francia aveva chiesto 100 milioni di euro.

Neymar e l'Al Hilal

L'ennesimo acquisto in questa sessione di mercato da parte di un club della Saudi Pro League: Neymar giocherà nella stessa squadra di Milinkovic-Savic, Koulibaly, Ruben Neves, Malcom. Quest'ultimo, brasiliano come Neymar, ha realizzato una tripletta alla prima giornata dell Saudi Pro League, gara vinta dall'Al Hilal in trasferta contro l'Abha.

I media brasiliani ipotizzano ora che O Ney venga presentato dal suo nuovo club venerdì o sabato, giorno quest'ultimo in cui potrebbe anche scendere in campo per qualche minuto nella partita di campionato che l'Al Hilal giocherà in casa contro l'Al Fayha.