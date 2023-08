Arabia Saudita, Newcastle come casa: la Nazionale giocherà a St James Park

L' Arabia Saudita sta entrando con forza nel mondo del calcio: dal mercato, con l'arrivo di alcuni campioni ( ultimo in ordine di tempo Neymar ) fino alle richieste di una wild card per l'ingresso di un club nella Champions League , come riportato da Marca. Le disponibilità economiche della Nazione sono elevatissime tanto che posso abbattare qualsiasi barriera e, se fino a qualche tempo fa sembrava impossibile, dopo l'organizzazione del Mondiale in Qatar tutto sta cambiando.

Intanto, prima di arrivare alla conferma di queste voci, l'Arabia Saudita sbarca in Inghilterra. L'8 e il 12 settembre, infatti, la Nazionale mediorientale giocherà due amichevoli al St. James Park di Newcastle contro Costa Rica e Corea del Sud per preparare la prossima Coppa d'Asia a gennaio del 2024 proprio in Qatar. Una scelta tutt'altro che casuale visto che, per l'80%, il proprietario del club inglese è il fondo PIF (uno dei più grandi al mondo).

Arabia Saudita, amichevoli al St. James Park: comunicato

Di seguito il comunicato del club bianconero: "Lo stadio St. James Park del Newcastle United ospiterà due partite amichevoli internazionali con la squadra nazionale maschile dell'Arabia Saudita a settembre. I Green Falcons affronteranno la Costa Rica venerdì 8 settembre e poi affronteranno la Corea del Sud martedì 12. Una nazione ossessionata dal calcio, l'Arabia Saudita ha attirato l'attenzione del mondo alla Coppa del Mondo FIFA dello scorso anno battendo i futuri vincitori dell'Argentina 2-1 in un'avvincente partita della fase a gironi al Lusail Stadium in Qatar. Le due amichevoli sul Tyneside faranno parte dei preparativi della squadra per la Coppa d'Asia AFC, che si svolgerà in Qatar nel gennaio 2024".