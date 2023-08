Rivera, un Golden Boy di 80 anni: da Alessandria al Pallone d’Oro

Nella sua vita è raccolto qualcosa in più della biografia di un calciatore. E per questo domani si celebra un compleanno singolare, più ampio degli altri. Ci sono le immagini di gioco negli occhi, chiaramente, ma pure l’ottimismo di una intera generazione, i babyboomer Anni 60 che hanno tifato per lui prima ancora che per il Milan o per la Nazionale. Giovanni - nato così all’anagrafe di Alessandria - è stato un monumento, non solo un giocatore. È stata un’identificazione totalizzante con il suo pubblico per il ragazzo cresciuto all’oratorio Don Bosco e diventato famoso. Rivera è stato il rock dei Rolling Stones, le minigonne, la voglia di vacanza, la fiducia perenne. Con il Milan ha disputato 501 partite in Serie A, arrivato nel ’60 dall’Alessandria come il più giovane “deb” della storia, segnando 122 reti. In azzurro ha collezionato 60 presenze e 14 gol, compreso il mitico 4-3 alla Germania a Messico 70. Ha un palmares trionfale: 2 Coppe dei Campioni (unico con il Trap ad avere partecipato al primo trionfo di Wembley del ‘63 e contro l’Ajax nel ’69), una Coppa Intercontinentale nella battaglia della Bombonera, 2 Coppe delle Coppe, 4 Coppe Italia e 3 scudetti. L’ultimo, nel ’79, coinciso con la stella rossonera e con il suo addio al pallone, con un discorso a San Siro, anch’esso celebre, per allontanare i tifosi dal secondo anello in rifacimento.

Gianni Rivera, il primo Pallone d'Oro italiano

Il riconoscimento più prestigioso resta però il Pallone d’oro 1969. È stato il primo italiano a conquistarlo, tenuto conto che Omar Sivori lo aveva vinto da oriundo. Rivera superò Gigi Riva, che pure lo reclamava, e spense nella finale di Madrid il più giovane Johan Cruijff. L’assist per il quarto gol di Prati fu vero calcio totale, altroché, arte purissima, capitolo del manuale del gioco del calcio. Rivera ha dominato con un talento illimitato e dirompente, dotato dell’intero repertorio del fuoriclasse: destro e sinistro impiegati in modo identico, pure nel tiro dalla distanza, l’abilità di servire i compagni al millimetro, su vassoi di velluto, e segnando pure in proprio, se è vero che nel 1973 - stagione della fatal Verona - fu in grado di vincere la classifica cannonieri con bomber quali Pulici e Savoldi. Non banale per il simbolo dei 10.