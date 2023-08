I migliori allenatori dell’anno Uefa: tre italiani dopo Guardiola

La Uefa ha reso noti i nomi dei tre allenatori che hanno preso più voti e che sono al momento in lizza per il Premio Men's Coach of the Year 2022-2023. Si tratta di Pep Guardiola, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Appena fuori dal podio Roberto De Zerbi, dopo una super stagione con il Brighton. Manca praticamente solo l'ufficialità, ma è quasi scontato che a trionfare sarà il tecnico del Manchester City, reduce dal triplete nell'ultima stagione e che proprio ieri ha vinto Supercoppa Europea contro il Siviglia.