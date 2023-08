Mazzone alla Montanelli: il ritratto di un neorealista del pallone

Io vorrei che Carlo Mazzone vivesse per sempre. Ho il sospetto che succederà, ed è lo stesso sospetto che mi sorgeva ogni volta in cui mi trovavo davanti a Indro Montanelli , che infatti poi anche fisicamente ci è andato vicino. Ai bresciani, che sono cacciatori, non piace essere impallinati, e dopo il drammatico parziale di dieci gol a zero in tre partite subìto dalla panchina di Fabio Grosso e la richiamata in seno al Brescia (mortificante per Cellino , ma perlomeno segno di tardiva saggezza) dell’ottimo e silenzioso Eugenio Corini, la memoria di tanti è tornata ai quattro anni d’amore (2000-2003) fra le Rondinelle e il tecnico romano.

Dicevo, Montanelli e Mazzone hanno varie cose in comune, le elenco. La totale identificazione dell’uomo con il suo mestiere (malattia che, essendone affetto, conosco bene). Il disincanto con il quale entrambi lo hanno onorato e perfino, al contrario di quanto la retorica suggerirebbe, ne hanno vissuto la scabra poesia. Un’idea artigianale e senza fisime di dedizione, senza distrazioni: «Non puoi fare il 4-4-2 a prescindere, se non hai gli esterni d’attacco. Ma poi quelli che inventano il calcio sono altri...», disse Mazzone con una punta di amarezza, una volta in cui il suo atteggiamento tattico “antico” venne criticato. Il pragmatismo: «Io ho fatto un football che chiamo ‘di conseguenza’: il grande cuoco dà il meglio di sé preparando un grande piatto con quello che ha. Se avevo gente che sapeva giocare, giocavamo, se avevo gente di corsa, si correva». E infine la capacità di sopportare la solitudine che da tutto questo immancabilmente consegue, perché chi fa le cose a modo suo non viene mai ben visto, in quanto mette in discussione l’infallibilità delle congreghe di sapienti.

In pochi casi speciali, però, intorno a chi riesce a tener duro nel tempo si genera un lento proliferare di stima e di affetto più radicali di quelli di cui si può godere decorandosi con abitudini “convalidate” dai più e conformandosi al pensiero dominante. Questi uomini sanno che il pensiero dominante è ipocrita, cambia e lascia soli gli uomini. Mazzone sarà stato, come alcuni hanno detto, anche testone e provinciale, tuttavia tutt’altro che ipocrita. Pochi hanno vissuto il calcio con tanta noncurante autenticità: forse per questo è stato, per esempio, uno dei pochi trainer a riuscire a completare un campionato alla guida del Perugia di Luciano Gaucci, un anno prima di arrivare a Brescia, nonché regista dello storico 1-0 rifilato alla Juve sotto un diluvio universale, che nel 2000 scucì all’ultima giornata lo scudetto dalle maglie bianconere, consegnandolo alla Lazio. Prima frase in sala stampa: «Ce voleva un romanista per far vincere lo scudetto alla Lazio». Altri tempi, altra gente.