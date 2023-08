Aridatece altri Mazzone: maestro del calcio che amavamo e che ci manca

Non torneranno più quei personaggi e quel calcio. L’addio a Carletto Mazzone ci sbatte in faccia con crudeltà quanto si sia fatta sempre più tagliente la nostalgia per quel mondo. E, no, non è passatismo di mero stampo anagrafico tipo “una volta era tutto meglio di adesso”, è purtroppo l’amara constatazione che, nonostante resti uno spettacolo ancora in grado di entusiasmare, il calcio abbia perso l’autenticità, il divertimento e forse anche la magia che quelli come Mazzone erano in grado di trasmettere.