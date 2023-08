Mazzone, lo storico vice: "Pirlo regista? Decisione presa in pizzeria"

Leonardo Menichini, è arrivata la notizia che mai avrebbe voluto ricevere?

"Proprio così. Sono distrutto. Anche se non lo sentivo da anni, per via della malattia che l’aveva colpito e per la quale era giusto che lo lasciassi tranquillo con i suoi famigliari, se chiudo gli occhi è come se ci fossimo visti ieri. Il primo impatto fu al Catanzaro dove… vincemmo quello che lui definì lo scudetto dell’onestà: retrocedemmo, ma fummo ripescati nell’anno del Totonero per le retrocessioni a tavolino di Milan e Lazio. Era orgoglioso che fummo tra le poche squadre non coinvolte. Io e Claudio Ranieri eravamo i suoi difensori centrali. Mi volle poi all’Ascoli. E quando smisi di giocare, dopo aver preso il patentino e aver allenato un anno al Riccione, mi chiamò quando era al Cagliari. “Che ne dici di venire a darmi una mano?”. Restammo insieme fino agli indimenticabili, meravigliosi anni di Brescia".

Fu lì che cambiaste ruolo a Pirlo. Come vi venne in mente?

"Con Carletto abitavamo in un hotel a Coccaglio dove c’era anche il campo di allenamento. E lì vicino c’era una pizzeria dove ogni tanto andavamo per alternare appunto il cibo dell’albergo, prima di vedere la partita che ogni sera davano in televisione. Il suo mondo era quello. Non viveva la città, gli bastava tornare dalla moglie ad Ascoli il giorno di riposo. La sua camera d’albergo, gli allenamenti, il campo, il calcio in tivù e la pizzeria era l’unica trasgressione. Io e gli altri collaboratori non potevamo ordinare (ride, ndr). Chiamava per tutti: quattro margherite e un calzone, il suo piatto. “Fate presto che poi dobbiamo guardare la partita” diceva al pizzaiolo. Divorava calcio. Una sera, dopo il mercato di gennaio dove Corioni aveva ripreso in prestito Pirlo dall’Inter, stavo tagliando la mia margherita e Carletto mi disse: “Che ne dici se spostassimo il ragazzo davanti alla difesa? Con Baggio potrebbe anche giocare insieme, gli farei fare la mezza punta dietro a Tare, ma vuoi mettere la sua qualità qualche metro più in dietro, in verticale con Roberto?”. Ero d’accordo. Il giorno dopo Andrea mi parve persino entusiasta, lui che ancora non avevo visto ridere e mi sembrava sempre così serio. Carlo disse a Pirlo che con i suoi driblling avrebbe anche avuto modo di respingere l'eventuale pressione dei centrocampisti avversari e gli garantì che avrebbe potuto anche continuare a battere le punizioni alternandosi con Baggio".