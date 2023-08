Mazzone, i funerali ad Ascoli: l'ultimo saluto a una leggenda del calcio

Sono in centinaia le persone che si sono riversate per le strade del centro di Ascoli Piceno per prendere parte ai funerali di Carlo Mazzone , alle 16:30 di oggi presso la Chiesa di San Francesco di Ascoli. Lo storico allenatore è scomparso sabato scorso all'età di 86 anni . Il sindaco di Ascoli Piceno ha decretato per oggi una giornata di lutto cittadino.

La chiesa di San Francesco si è riempita di personalità dello sport e di gente comune con largo anticipo. E così pure Piazza del Popolo, dove è stato posizionato un maxi schermo. Tra i primi ad arrivare Giovanni Galli, Serse Cosmi, Alessandro Calori, una delegazione della squadra giovanile dell'As Roma, Walter Novellino, Enrico Nicolini. Il feretro dell'allenatore, di legno chiaro con sopra una corona di rose rosse, accompagnato dai famigliari, è stato accolto all'ingresso della chiesa da varie autorità tra cui il sindaco Marco Fioravanti e il presidente della Regione Francesco Acquaroli. Sopra la bara sono state poste le maglie di alcune squadre che Mazzone ha guidato, tra cui quella del Brescia.

Mazzone, il Cagliari al funerale

Anche il Cagliari presente per l'ultimo saluto a Mazzone, che ha allenato i rossoblù dal 1991 al 1993 e nella stagione 1996-97, proprio nel giorno dell'esordio in Serie A contro il Torino. Proprio in considerazione di questo impegno, a rappresentare la squadra ci sarà il coordinatore tecnico della Primavera, Roberto Muzzi, ex giocatore di Mazzone nella stagione 96-97 e autore del gol contro il Milan che consentì al Cagliari di disputare lo spareggio salvezza, poi perso, a Napoli con il Piacenza. Una maglietta rossoblù sarà portata come ultimo dono al tecnico protagonista dell'ultima scalata in Europa.