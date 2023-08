Guardiola multato, l'agente chiede un selfie: "Devi pagare..."

La vittoria nella Supercoppa Europa contro il Siviglia, sempre ai rigori, e le due vittorie in due partite disputate in Premier League, l'ultima contro il Newcastle. Artefice dei grandi risultati della squadra, ovviamente, Pep Guardiola.

Guardiola multato, l'agente chiede il selfie

E proprio il tecnico catalano è stato protagonista di un simpatico siparietto al centro di Manchester. Guardiola, infatti, ha parcheggiato la sua auto in luogo di sosta vietata. Pronto l'intervento del vigile che ha multato l'allenatore dei Citizens. Fatto il proprio dovere l'agente ha chiesta al tecnico di poter scattare un selfie con lui. A quel punto Guardiola, in maniera scherzosa, gli ha rispsoto: "Vuoi la foto? Allora devi pagare!", tra l'ilarità generale e le risate proprio dell'agente. La scena è stata ripresa da un passante, che ha postato poi il tutto sui social facendo diventare il video virale. Un video dal quale, però, si evince come il tecnico, candidato come miglior allenatore dell'anno, non sembra abbia voluto scattare la foto. Pep ironico, ma anche un po' seccato per la multa...