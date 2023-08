Beckenbauer, ansia Germania: “Ha seri problemi di salute”

Ansia per la situazione di Franz Beckenbauer . Da diverso tempo le condizioni di salute dell'ex calciatore tedesco preoccupano, e sulla questione si è voluto esprimere anche Lothar Matthäus all'emittente tedesca Rtl : "Gli auguriamo di tornare a essere il vecchio Beckenbauer, pieno di energia. Gli auguriamo la massima salute possibile. Speriamo possa stare meglio, lui stesso ha sempre detto che la salute è la cosa più importante al mondo. Al momento lui non ce l'ha. Non sta molto bene. Speriamo che il percorso possa andare nel verso opposto".

Già nelle scorse settimane l'ex calciatore non si era presentato ad un incontro con il resto della spedizione, con la moglie che spiegò quanto sarebbe stato faticoso per lui.

Beckenbauer, i problemi di salute

L'ex ct della Germania, che nel 1990 vinse i Mondiali in Italia, ha problemi di salute da diverso tempo. Tra il 2016 e il 2017 ha subito due operazioni al cuore, mentre nel 2019 venne colpito da un infarto oculare. L'allarme lanciato da Matthäus, dunque, preoccupa tutta la Germania e non solo. Lo stesso Beckenbauer, quattro anni fa, spiegò la situazione: "Da un po' di tempo ho qualche problema di salute, e questo è risaputo. Recentemente sono stato in una clinica specialistica perché mi hanno diagnosticato un problema di circolazione all'occhio. Ho avuto un infarto oculare. Dall'occhio destro vedo poco o niente. Non vi arrabbiate quindi se non vi vedo e vi sbatto contro".