Rubiales e il bacio a Hermoso: la Fifa apre procedimento disciplinare

MADRID (Spagna) - Anche la Fifa apre un processo a Luis Rubiales , il presidente della federcalcio spagnola finito al centro della polemica per il bacio in bocca alla giocatrice della Spagna campione del mondo, Hermoso, durante la premiazione a Sydney avvenuta domenica 20 agosto.

Questi fatti potrebbero costituire violazioni degli articoli 13.1 e 13.2 del Codice Disciplinare Fifa, si legge in un comunicato apparso sui profili social della Fifa. La Commissione Disciplinare ha comunicato l'apertura del procedimento al n.1 della Rfef, contesta la violazione delle norme Fifa su "fair play, lealtà e integrità" e "non fornirà ulteriori informazioni su questa procedura disciplinare fino a quando non sarà stata presa una decisione definitiva al riguardo". La Fifa dal canto suo "ribadisce il suo impegno assoluto al rispetto dell'integrità di tutte le persone e pertanto condanna fermamente qualsiasi comportamento contrario".

Rubiales: "Ho la coscienza pulita"

Rubiales, non indietreggia e alla sua cerchia di collaboratori alla vigilia dell'assemblea straordinaria della Rfef avrebbe detto: "Sono forte e ho la coscienza pulita". Questo è quanto fa sapere il quotidiano 'El Espanol' in merito alla vicenda del bacio alla Hermoso. Rubiales ha trascorso la giornata lavorando e preparando l'Assemblea, ma non si aspettava la dichiarazione del sindacato della Futpro. E avrebbe anche confidato che Jenni Hermoso lo avrebbe difeso. "Dirà la verità, non ho fatto nulla di male", ha assicurato in diverse conversazioni, è quanto riporta il quotidiano spagnolo...