Branchini: "Fifa e Uefa lavorano per il potere, non per il calcio”

I campionati sono partiti, ma il mercato non è ancora chiuso. Anzi. C’è chi gioca, passa e segna e il giorno dopo magari cambia maglia. Il tifoso si lamenta. Non è serio. Poi però si arriva alla conseguenza: “È colpa dei procuratori, il male del calcio, gli unici che si arricchiscono in tutto questo circo”. Giovanni Branchin i, l’uomo che portò all’Inter di Moratti Ronaldo il Fenomeno, ora presidente onorario dell’ Assoagenti con carica agli affari esteri, non ci sta e dà voce alla sua categoria spiegando quello che molta gente non può oggettivamente sapere. Branchini, vi sentite spalle al muro?

«In periodi come questo ci sono crociate contro la nostra categoria, utilizzata a sproposito per giustificare situazioni scabrose che si vengono a creare nel mondo del calcio. La verità è che per il 90% noi non c’entriamo con le storture del pallone. A cominciare da questa mancanza di regole sul mercato praticamente sempre aperto. Chi pensa che serva a noi procuratori per arricchirci, sulle spalle di società e giocatori, è fuori strada. Siamo i primi a chiedere un mercato più corto e soprattutto non quando si gioca. Chi sostiene con veemenza questo sono proprio i presidenti, che pensano che più tempo dia maggiori chances di trattative gratificanti. Più restano aperte, più si possono fare e meglio è per loro. Non per noi. Ma in realtà non lo è nemmeno per loro perché tutto questo tempo fa sì che le decisioni spesso vengano prese in modo confuso proprio per il lasso di tempo a disposizione. Una volta c’era meno tempo, bisognava prepararsi meglio ed essere pronti con idee ed obiettivi chiari».

Quando parla di presidenti e vertici del calcio intende Fifa, Uefa e a scendere nella gerarchie le varie Federazioni, Leghe e i proprietari dei club?

«No, intendo proprio i club. Le responsabilità di Fifa ed Uefa stanno nel non affrontare mai i presidenti di club su queste tematiche, subendone decisioni e volontà. Io ho anche provato a mettere le componenti attorno a un tavolo per trovare soluzioni o compromessi, ma non sembra essere possibile perché non vedo reali volontà. Il flusso di denaro non lo determinano i procuratori. Se un cartellino è passato all’improvviso dai 30 miliardi di lire ai 300 milioni di euro non è certo colpa nostra. Così come è impossibile sia la nostra categoria ad impedire che anche gli stipendi, alla luce di queste valutazioni, subiscano degli incrementi. Poi è ovvio che noi dobbiamo fare l’interesse dei nostri assisti e quindi cerchiamo di portarli dove ci sono le migliori condizioni tecniche ed economiche»...