Mancini si sta sposando con i petrodollari: ct dell’Arabia a 90 milioni

È il segreto di Pulcinella, tra qualche giorno non sarà neppure quello, perché in Arabia lo danno già per certo: Roberto Mancini sarà il loro ct fino al Mondiale del 2026 e prenderà 30 milioni a stagione , come dire che in tre anni guadagnerà 90 milioni di euro. È quello il prezzo del tradimento della nazionale italiana, che gliene avrebbe garantiti, nello stesso lasso di tempo, all’incirca 12. Insomma, si può dire che Mancini ha 78 milioni di buoni motivi per scegliere la panchina dell’Arabia Saudita , sei volte al Mondiale e ottavi come massimo risultato, abbandonando quella della nazionale quattro volte campione del mondo e due d’Europa (una delle quali per merito suo).

Certo, ci sono poi i dissapori con la Federcalcio e, soprattutto, molti malintesi perché resta ancora pazzesca la tempistica con la quale Mancini ha prima accettato l’incarico di sedere in cima a una piramide tecnica che gli dava potere su tutte le selezioni nazionali, per poi rassegnare le dimissioni poco più di una settimana dopo. Pazzesca e irrispettosa di un Paese intero che nella Nazionale ripone, forse esagerando, una parte importante dell’orgoglio nazionale. Certo, alcuni nomi dello staff non erano quelli che Mancini aveva indicato, certo alcuni nomi non erano evidentemente graditissimi, ma il momento di dare le dimissioni, allora, era quando quel progetto gli era stato presentato. E regge poco anche la storia della una sorta di esonero automatico in caso di mancata qualificazione ai prossimi Europei, tutto scritto in una clausola sgradita al Mancio. Perché, parliamoci chiaro, se l’Italia di Mancini avesse fallito la qualificazione agli Europei, dopo aver fallito quella agli Europei non sarebbe stata una clausola a farlo saltare ma una inferocita sollevazione popolare dei tifosi, che già non “partecipano” a un Mondiale dal 2014.

Mancini e l'Arabia Saudita

Insomma, alla fine la storia è che di fronte a 90 (no-va-nta) milioni di euro può essere dura fare i patrioti e durissima dire di no. E Mancini - assicurano in Arabia - nel giro di qualche giorni dirà di sì, anzi l’avrebbe già detto e si attenderebbero solo tempistiche più opportune per annunciarlo, visto che la ferita è ancora fresca negli ambienti federali, dove il Gabriele Gravina non ha nascosto tutta la sua delusione umana nei confronti del ct e delle modalità con cui si è consumato il clamoroso divorzio estivo (l’unico in grado di rivaleggiare con la lite Segre-Seymandi nelle discussioni da spiaggia).

E il disappunto del presidente è molti più comprensibile di quanto lo fosse stata la decisione di confermare il ct dopo la sconfitta contro la Macedonia, quando era apparso chiaro a tutti, per primo al ct, che si era chiuso qualcosa e, forse, servivano uomini e idee fresche per riaprire qualcos’altro. All’epoca, però, c’erano solo i quattro milioni di euro all’anno della Federcalcio italiana e non i trenta a stagione di quella araba, che hanno sballato qualsiasi equilibrio. I soldi stanno disegnando una nuova geografia del calcio e, forse, anche una nuova geometria.