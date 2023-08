Sentite Rubiales: "Bacio a Hermoso come a una figlia. Non mi dimetto"

MADRID (Spagna) - "Questo è l'organo che mi ha eletto, qui devo dare le mie spiegazioni. Devo ringraziare per tutti i messaggi di congratulazioni. Intendo chiedere scusa senza attenuanti per quello che è successo sul palco di Sydney , in un momento di euforia, mi sono emozionato tanto da perdere il controllo. Chiedo scusa a Sua Maestà la Regina, all'Infanta Sofia e a chi s'è sentito offeso, per un gesto poco edificante e non mi giustifico. Ma era un bacio senza dominio, come se fosse dato a mia figlia . Lei per prima è venuta vicina a me, quindi le ho detto di dimenticarsi del rigore sbagliato e ci siamo abbracciati. Quindi le ho chiesto un bacetto e lei mi ha detto che andava bene ".

Lo afferma Luis Rubiales, aprendo l'assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola e parlando del bacio non consensuale dato alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione per la vittoria del Mondiale femminile. L'assemblea si è potuta tenere perché é stato raggiunto il quorum dei partecipanti. In mattinata Rubiales ha tenuto una riunione con i presidenti delle federazioni regionali.

L'ipotesi dimissioni

"Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto. Penso, cosa ho fatto? Un gesto di affetto non mi farà andar via. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. È stato spontaneo, reciproco e consensuale. Stanno commettendo un omicidio sociale, il falso femminismo non cerca la verità. I politici hanno definito questo atto violenza sessuale, senza consenso, aggressione... La ministra Montero e la ministra Belarra hanno parlato di violenza sessuale. Vorrei sapere cosa pensano sul serio delle donne vittime di violenza. Queste persone stanno cercando di assassinarmi pubblicamente e mi difenderò come tutti gli spagnoli, in tribunale. Agirò contro queste persone. La verità è la verità. Potranno continuare con questa campagna, nel profondo del mio cuore non mi interessa. E spero che si compia la legge e siccome non c'è niente non mi aspetto niente di male", conclude Rubiales.

Non finiscono i problemi per Luis Rubiales, che oggi ha annunciato di non volersi dimettere da presidente della Federcalcio spagnola. Secondo quanto riportato da La Sexta, la Procura di Madrid avrebbe presentato una denuncia nei suoi confronti per il bacio senza consenso alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la celebrazione della vittoria spagnola ai Mondiali femminili. Il pm avrebbe sottolineato che i fatti denunciati potrebbero costituire un reato di violenza sessuale. Inoltre, la responsabilità della vicenda sarebbe in capo alla Procura del Tribunale Nazionale, poiché si tratterebbe di un reato commesso da un cittadino spagnolo all'estero. "Il consenso non lo decide l'aggressore, lo decide la donna. Il discorso violento e mafioso di Rubiales non funzionerà in un Paese che è già cambiato. Tutti ormai sanno che tipo di uomo è". Lo scrive invece su Twitter la leader di Podemos e ministra dei Diritti Sociali Ione Belarra attaccando il capo della Federcalcio spagnola.

