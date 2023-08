Vialli, la buca da golf e il messaggio di Buffon: "In qualsiasi posto"

Il ricordo di Gianluca Vialli è ancora vivo dentro tutti. L'ex attaccante della Juventus e leggenda del calcio italiano, scomparso il 6 gennaio 2023, è stato nuovamente celebrato da Gigi Buffon . Lo storico portiere si è recato al Golf Club Courmayeur e ha deciso di postare una foto sul suo profilo Instagram in cui indica una buca interamente dedicata a Vialli.

Buffon, il messaggio per Vialli

"In qualsiasi posto, il tuo ricordo è vivido dentro ciascuno di noi. Sempre nel nostro cuore, Gianluca. Buca n.9" è il messaggio che ha voluto scrivere Gigi. Sul cartello indicato dall'ex portiere della Juve è riportata una citazione di Gianluca: "Il golf è più difficile del calcio perchè la pallina sta ferma: così la guardi, inizi a pensare a tutto quello che ti hanno insegnato e finisci quasi sempre per sbagliare". Buffon, che ha annunciato il suo ritiro dal calcio quasi un mese fa, tra le altre cose sarà l'erede di Vialli in Nazionale: a 45 anni diventerà infatti il nuovo capo delegazione dell'Italia proseguendo il lavoro dell'ex attaccante.