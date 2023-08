Bufera Rubiales, è caos in Spagna: "Il me too del calcio". Caso dimissioni

Francos ha dichiarato che il discorso pronunciato oggi dal presidente della Federcalcio spagnola non è stato "all'altezza di ciò che il governo si aspettava, né di ciò che si aspettava la società spagnola", aggiungendo che "siamo pronti a far sì che questo sia il Me Too del calcio spagnolo perchè ci sono cose che non possono accadere di nuovo". L'Assemblea generale straordinaria di oggi, ha aggiunto, invece di "risolvere la situazione non ha fatto altro che alimentare la polemica".

Francos: "Il governo non rimarrà impassibile"

Il Consiglio superiore dello Sport ha presentato una propria denuncia al Tribunale amministrativo dello Sport, che dovrà valutare e giudicare se c'è stata una violazione molto grave da parte di Rubiales. Ciò meriterà l'apertura di un procedimento: in tal caso verrà convocata la commissione direttiva del Consiglio dello Sport per sospendere il presidente della Rfef. Inoltre Francos ha assicurato che: "Il governo non rimarrà impassibile: speriamp che il Tribunale amministrativo si riunisca con anticipo già lunedì".