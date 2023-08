Rubiales, l’ultima follia: mamma barricata in chiesa in sciopero della fame

MADRID (SPAGNA) - La "saga Rubiales" si arricchisce di un nuovo e avvincente capitolo. Angeles Bejar, mamma del presidente della RFEF, Luis Rubiales, sospeso dalla Fifa per 90 giorni dopo il bacio a Hermoso durante la premiazione dei Mondiali femminili, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As sarebbe rinchiusa da questa mattina nella Chiesa Divina Pastora di Motril e avrebbe cominciato uno sciopero della fame, che durerà, avrebbe detto la donna, finchè "non sarà trovata una soluzione alla caccia, disumana e sanguinosa, che stanno facendo nei confronti di mio figlio: una cosa che non merita".