Francia, i convocati di Deschamps: la decisione su Pogba e Rabiot

Didier Deschamps ha diramato l'elenco dei convocati per le prossime due sfide della Francia , che affronterà l'Irlanda il 7 settembre per le qualificazioni al prossimo Europeo e poi il 12 giocherà contro la Germania in amichevole. Nella lista del ct francese ci sono ben sei giocatori del campionato di Serie A : Maignan, Theo Hernandez, Pavard, Rabiot, Giroud e Thuram.

Non è stato convocato, invece, il centrocampista della Juventus Paul Pogba, che non ha ancora completamente recuperato dall'infortunio. "Pogba ha avuto la fortuna di poter giocare venti minuti buoni. È l’inizio di un percorso ancora lungo rispetto allo scorso anno che per lui fu bianco. Bisogna avere pazienza ma io credo in lui e nella sua capacità di trovare il miglior livello. Ha la mente e l’esperienza ma non sarà fatto schioccando le dita. Se avrà trovato la migliore condizione, sarà ancora una volta un candidato importante nella Nazionale francese“ ha spiegato Deschamps su Pogba nella conferenza stampa di presentazione dei convocati.

Convocati Francia, la lista completa

Portieri: Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice Samba.

Difensori: Axel Disasi, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano.

Centrocampisti: Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni.

Attaccanti: Kingsley Coman, Ousmane Dembele, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappe, Marcus Thuram.