“Guardiola prossimo ct dell’Inghilterra? Il sogno per il dopo Southgate”

La posizione di Gareth Southgate sulla panchina dell'Inghilterra è sempre più in bilico. Lo riporta il Daily Mail. Anzi, il tabloid britannico scrive precisamente che i vertici FA stanno valutando sul serio la possibilità di dire addio all'attuale ct inglese dopo il prossimo Europeo in Germania , cioè a luglio 2024. L'addio, l'estate prossima, sembrerebbe certo.

Anche prima del Mondiale in Qatar c'erano sensazioni simili e la Federazione aveva preso in considerazione l'idea di affidare la guida dell'Inghilterra a uno tra Eddie Howe, Graham Potter e Mauricio Pochettino . Poi, però, il rendimento al Mondiale, con l'eliminazione ai quarti di finale contro la Francia (poi finalista) avrebbe convinto la FA a puntare ancora su Southgate.

Guardiola al posto di Southgate

Almeno fino agli Europei 2024. Dopo aver sfiorato, perdendo in finale ai rigori contro l'Italia, l'ultimo campionato europeo, la selezione di Southgate ci riproverà ma, molto probabilmente, sarà l'ultima occasione per l'ex difensore di regalare un trofeo, da allenatore, alla sua nazione. Come riporta il Daily Mail, dopo Southgate, l'obiettivo della Federazione inglese è quello di portare Pep Guardiola sulla panchina della nazionale inglese. Il tecnico spagnolo, che ha conquistato il triplete con il Manchester City nell'ultima stagione, conosce la maggior parte dei migliori calciatori d'Inghilterra ed è ben visto da tutti oltremanica.