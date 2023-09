Mancini-Arabia, prima seduta verso le sfide con Costa Rica e Corea del Sud

Sono 26 i giocatori scelti dal nuovo tecnico dei sauditi in vista delle amichevoli che i Green Falcons giocheranno al St.James Park di Newcastle: si tratta di match di preparazione per la Coppa d'Asia del prossimo gennaio in Qatar, primo grande appuntamento per Mancini alla guida dell'Arabia Saudita, che si trova nel girone con Oman, Thailandia e Kyrgyzstan.