Germania, la novità si chiama Gross: ha 32 anni e lo manda De Zerbi

Quattro vittorie nelle ultime 16 gare non sono certo ammissibili: ecco perché c’era grande attesa per le convocazioni dell’ex allenatore del Bayern Monaco, che solo tre anni fa chiudeva il triplete - come cambiano i tempi - e oggi deve salvare il suo lavoro. Senza Neuer, il suo capitano, ancora alle prese con l’infortunio. Senza Füllkrug, il suo bomber, anche lui ko. Con un Müller in più, ma senza Leon Goretzka, un senatore del gruppo, clamorosamente escluso per scelta tecnica.

Chi è Pascal Gross

Al suo posto Flick ha convocato un esordiente: Pascal Gross. E non è affatto un nome banale. Citofonare Brighton, chiedere a Roberto De Zerbi, ma anche ai predecessori Graham Potter e Chris Hughton. Tutti e tre, dal 2017, hanno sempre fatto la formazione partendo da lui a centrocampo, più un’altra decina di giocatori attorno. Classe 1991, ha appena iniziato la sua settima stagione con i Seagulls, che lo hanno acquistato dopo la promozione dalla Championship per appena 3 milioni. Nessuno in Germania si strappò le vesti per averlo visto ‘scappare’ all’estero: veniva da appena due stagioni di Bundesliga con l’Ingolstadt, che con 7 gol e 23 assist aveva trascinato sino alla promozione. Nella città dell’Audi ha anche conquistato una salvezza nella massima serie contro ogni pronostico. Nativo di Mannheim, dove ha giocato e allenato papà Stephan, è cresciuto nell’Hoffenheim, poi un passaggio al Karlsruhe e nel 2012 l’approdo in Baviera. Aveva fatto parte di qualche selezione giovanile, fino all’Under 20. L’ultima partita con addosso la maglia di una Nazionale è datata 9 febbraio 2011 contro i pari età dell’Italia (tra cui Insigne, Bertolacci, Silvestri, Faraoni e Florenzi). Sono passati quasi 13 anni.

La crescita di Gross

Da ormai un paio di stagioni il nome di Gross è tornato sulla bocca dei tifosi tedeschi per merito delle sue prestazioni Oltremanica, passate evidentemente sotto silenzio a chi doveva selezionare i giocatori per la Mannschaft fino a una settimana fa. Lo scorso anno il classe 1991 ha segnato 9 gol, fornito 8 assist ed è stato il quarto miglior giocatore per occasioni create (80) in Premier, dietro soltanto a Bruno Fernandes, Trippier e De Bruyne. Proprio il belga è l’unico a stargli davanti nella classifica di specialità dal 2017 a oggi. Non è un caso che De Zerbi lo abbia definito «uno dei migliori giocatori in assoluto con cui ho potuto condividere il campo». Una testa fatta per vedere calcio in anticipo, che gli permette di coprire sostanzialmente ogni zona del campo e adempiere a tutti i compiti del centrocampo, sia da mediano, a due o a tre, sia sulla trequarti. Duttilità, continuità, consistenza nelle prestazioni. Ingredienti che mancano come il pane alla Germania, che li potrebbe trovare in un ragazzo che dalle nazionali mancava da 4.592 giorni.