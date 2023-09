Ginulfi, è morto a 81 anni il portiere che parò un rigore a Pelé

Chi era Alberto Ginulfi

Cresciuto nelle giovanili della Roma, giocò in giallorosso esordendo nel '62 in prima squadra, dove rimase, tra panchina e posto da titolare conquistato nel 1970, fino al '75. Nel '72, il calcio di rigore parato a Pelé in un'amichevole col Santos all'Olimpico, con i complimenti finali ricevuti da O Rei.