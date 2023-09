"Visto il proliferare di iniziative di raccolta fondi, la famiglia Vialli non ha dato autorizzazione a utilizzare il nome di Gianluca Vialli ad alcuna organizzazione ad eccezione di Fondazione Vialli e Mauro per La Ricerca e Lo Sport Onlus". Così, in una nota, diffusa dalla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport onlus.