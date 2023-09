Mancini, esordio con sconfitta: Arabia Saudita ko con la Costa Rica

Arabia Saudita-Costa Rica, la partita

Arabia Saudita che soffre nel primo tempo specie sulle palle inattive: al 12' punizione calciata da Campbell per il gol di testa di Calvo e al 32', ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione (dalla stessa posizione del 1° gol) calciato questa volta da Marin, gol nuovamente di testa realizzato da Ugalde per il raddoppio costaricano. Sauditi che però al 39' hanno seriamente impegnato tre volte Keylor Navas bravo a parare due volte sui tiri di Al-Buraikan (fuori area), Al-Dawsari (ribattuta) e poi sul colpo di testa di Al Tambakti sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Al 67' è un calcio piazzato che rianima i ragazzi di Mancini: calcio d'angolo calciato da Al-Dawsari, Al-Brikan in acrobazia sul secondo palo riesce a mettere in mezzo e di testa Al-Bulayhi, da pochi passi, batte Navas per il gol che vale l'1-2. La Costa Rica non passa più la metà campo, l'Arabia Saudita ci crede e Navas deve superarsi su un tiro da fuori area di Al-Dawsari deviato da un difensore costaricano. All'87' però Al Tambakti si fa rubare ingenuamente palla dal limite della sua area da Leal che con un potente diagonale chiude i conti per il 3-1.

Arabia Saudita-Costa Rica, tabellino e statistiche