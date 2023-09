Dani Alves, vandalizzata la sua statua a Bahia: cosa è successo

Dani Alves non sta vivendo un momento personale dei più semplici. A condire il tutto, nelle scorse ore, la vandalizzazione della statua edificata in suo onore a Bahia, luogo d'origine dell'ex terzino della nazionale verdeoro. La scultura, raffigurante Alves, è stata coperta da un sacco della spazzatura, a sua volta fissato con dello scotch. Un episodio che non avrà sicuramente fatto piacere all'ex calciatore, e che ha portato alla reazione social della sua famiglia.