Osimhen show: tripletta nel 6-0 della Nigeria

UYO (Nigeria) - Nigeria a valanga nel segno di Victor Osimhen. Al Godswill Akpabio International Stadium di Uyo, in una gara valida per il girone A di qualificazione alla Coppa d'Africa contro Sao Tome and Principe, l'attaccante del Napoli ha firmato una tripletta: al 13' su assist di Lookman, al 69' su calcio di rigore e poi al 79' su assist dell'appena entrato Chukwueze. Anche il giocatore dell'Atalanta e del Milan hanno lasciato il segno: Lookman ha realizzato il gol del 2-0 al 27' ed il rossonero quello del 6-0 finale all'84'.