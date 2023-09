Diouf, debutto a 15 anni con il Senegal: battuto il record di Odegaard

Diouf 'batte' Odegaard: il perché

Il promettente attaccante in forza alla Generation Foot academy, che in passato ha lanciato campioni come Sadio Mané, ha infranto così il primato di esordiente più giovane di sempre detenuto fino a oggi da Martin Odegaard. L'attuale capitano dell'Arsenal, infatti, nel 2014 giocò per 90' con la sua Norvegia contro gli Emirati Arabi: aveva 15 anni e 253 giorni.