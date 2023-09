La Polonia di Szczesny ko. Serbia, tris alla Lituania: Vlahovic in campo 23'

KAUNAS (Lituania) - Sesta giornata delle qualififcazioni ad Euro 2024 con la Serbia vince nettamente a Kaunas contro la Lituania per 3-1 con la tripletta di Aleksandar Mitrovic e raggiunge l'Ungheria (che ha una partita in meno) in testa al Gruppo G a quota 10 punti. Dusan Vlahovic è partitio dalla panchina ed è entrato al 71' proprio per l'attaccante dell'Al-Hilal ma senza riuscire a trovare la via del gol. Invece non è entrato l'altro bianconero Filip Kostic .

Il Montenegro però resta in scia alla coppia di testa (8 punti) grazie al successo in extremis per 2-1 contro la Bulgaria dove l'ex Fiorentina ed Inter Stevan Jovic ha realizzato al 97' la rete della vittoria.

Lituania-Serbia, tabellino e statistiche

Montenegro-Bulgaria, tabellino e statistiche

Gruppo B

Alle spalle della Francia imbattuta (15 punti) c'è a quota 9 punti la coppia composta dalla Grecia, vincente per 5-0 contro Gibilterra, e l'Olanda (una gara in meno) che ha vinto 2-1 in rimonta a Dublino contro l'Irlanda con gol decisivo di Weghorst al 56'.

Grecia-Gibilterra, tabellino e statistiche

Irlanda-Olanda, tabellino e statistiche

Gruppo E

Grande vittoria dell'Albania che batte 2-0 la Polonia di Szczesny (Milik non è sceso in campo) e si porta al comando del Gruppo E qa quota 10 punti a +2 sulla Rep.Ceca (una gara in meno) e sulla Moldavia al suo 2° successo consecutivo dopo l'1-0 contro il fanalino di coda delle Isole Faroe.

Albania-Polonia, tabellino e statistiche

Faroe-Moldavia, tabellino e statistiche

Gruppo H

Nel Gruppo H la Danimarca conquista il primato (13 punti) grazie al successo di misura per 1-0 a casa della Finlandia grazie al gol all'86' di Hojbjerg. La Danimarca prima a quota 13 punti in compagnia della Slovenia che a sua volta ha battuto per 4-0 il San Marino. Anche il Kazakistan approfitta della sconfitta della Finlandia agganciandola a quota 12 punti dopo la vittoria per 1-0 contro l'Irlanda del Nord.

Finlandia-Danimarca, tabellino e statistiche

San Marino-Slovenia, tabellino e statistiche

Kazakistan-Irlanda del Nord, tabellino e statistiche