Portogallo a valanga: 9-0 senza Ronaldo! Ramsey gol, Dzeko ko

Vittoria in scioltezza per la Slovacchia del napoletano Lobotka contro il Liechtenstein per 3-0, successo che consente agli slovacchi di rimanere in scia dei portoghesi con 13 punti a +3 sul Lussemburgo. Invece perde la Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko e di Rade Krunic a casa dell'Islanda che trova il gol vittoria al 92' di Alfred Finnbogason per l'1-0 finale.

Gruppo D, bene la Croazia di Brozovic

La Croazia dell'ex Inter Brozovic vince di misura per 1-0 sul campo dell'Armenia conquistando il 3° successo consecutivo e raggiungendo a Turchia in testa la Gruppo D a quota 10 punti con una gara in meno causa impegni di Nations League. Infine il Galles torna alla vittoria dopo due sconfitte di fila battendo il fanalino di coda della Lettonia (5 sconfitte su 5 partite disputate) per 2-0 grazie ai gol dell'ex Juventus Aaron Ramsey su calcio di rigore al 29' e di David Brooks al 96'.

