“È il miglior difensore del mondo”: Messi vota l’ex Juve

Sull'attuale centrale del Tottenham, la Pulce argentina ha dichiarato: "E' il miglior difensore al mondo in questo momento. Averlo alle spalle è la cosa migliore che mi possa capitare. Mi costringe sempre ad andare avanti, perché vuole sempre giocare uno contro uno con il suo avversario. Mi sono abituato a non guardarmi indietro e questo è molto positivo per un giocatore offensivo". Queste parole sono arrivate dopo la vittoria sull'Ecuador, dove il suo calcio di punizione diretto ha regalato la vittoria all'Albiceleste in una partita di qualificazione ai Mondiali. A fine gara, Messi non si è preso la scena ma ha indicato il suo compagno come l'eroe della partita.

Romero, il passato alla Juve

Arrivato in Italia al Genoa dal Belgrano, Romero è stato acquistato dalla Juventus nell'estate del 2019 per poi essere lasciato ancora in prestito ai liguri per una stagione. Nel mercato successivo, è l'Atalanta a prelevarlo dai bianconeri con un prestito biennale per poi riscattarlo e cederlo al Tottenham per una cifra intorno ai 50 milioni di €. Ma è proprio nell'estate del 2021 che Romero viene richiesto fortemente da Messi al Barcellona ma la trattativa ebbe un diverso epilogo: la Pulce firmò per il Psg mentre il difensore argentino si accasò in Premier League.