Romania-Kosovo, gli ospiti lasciano il campo: gara sospesa. Cosa è successo

La partita tra Romania e Kosovo, valida per il sesto turno delle qualificazioni a Euro2024, è stata sospesa dopo 15 minuti di gioco dal fischio d'inizio "a causa di comportamenti discriminatori dei tifosi", riferisce l'Uefa. La gara, in programma all'Arena Nationala di Bucarest, è stata interrotta a causa dello striscione "Il Kosovo è Serbia" esposto dai tifosi rumeni, ritenuto "odioso" e "razzista" dalla Federcalcio kosovara in una nota sui social. La Romania è uno dei cinque Paesi dell'Unione Europea che non riconosce l'indipendenza del Kosovo.