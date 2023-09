Sorare, una nuova era: ecco la novità 2023/2024, Milan prima italiana

Sorare, la società globale di intrattenimento sportivo, annuncia per la nuova stagione 2023/2024 il lancio delle sue prime carte digitali in 3D con nuove funzionalità con Realtà Aumentata. AC Milan sarà la prima squadra italiana a partecipare all’iniziativa. Sorare continua così a mettere la propria tecnologia a servizio degli appassionati di sport, offrendo agli utenti di tutto il mondo non solo la possibilità di possedere le carte digitali da collezione con le immagini dei loro giocatori preferiti, ma anche di utilizzarle in competizioni emozionanti rendendo l’esperienza di gioco sempre migliore grazie a un design deluxe.