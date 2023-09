Yamal, Paez e Diouf: la Generazione Z alla conquista del calcio

In Italia abbiamo Giorgio Scalvini che, l'anno scorso, debuttò con la maglia azzurra a 18 anni, 6 mesi e 3 giorni, diventando il settimo esordiente più giovane della nazionale italiana. Dopo l'ottima prova contro l' Ucraina , il difensore centrale dell'Atalanta potrebbe aver convinto Luciano Spalletti che è lui il socio perfetto di Alessandro Bastoni che, ai suoi 24 anni, è pronto a prendere in mano il testimone che per diversi anni è stato nelle mani di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci . E non c'è che dire, Scalvini ha raccolto il guanto: «Chiellini e Bonucci sono stati tra i migliori al mondo, fantastici, ma anche noi dobbiamo farci trovare pronti».

Esatto, farsi trovare pronti. Proprio come hanno fatto Jude Bellingham e Gavi che, rispettivamente, a 20 e 19 anni rappresentano, già, non solo il futuro, ma anche il presente del pallone del proprio paese. L'ultimo Golden Boy (lo spagnolo) e il favorito a vincere il premio di Tuttosport quest'anno (l'inglese) sono andati a segno, martedì scorso, con le maglie delle rispettive nazionali. Due veri e propri fenomeni, precoci come poche e che, tuttavia, al cospetto dei teenager venuti fuori durante l'ultima parentesi internazionale, fanno la figura dei veterani.

Yamal, esordio con la Spagna

Dopo aver conquistato Xavi Hernandez, Lamine Yamal ha convinto anche Luis de la Fuente che, dalla sua, ci ha messo poco a capire che si trovava di fronte a un «calciatore speciale». Facendolo esordire, la scorsa settimana, a Tblisi contro la Georgia, l'ultima perla della sempre fertile cantera blaugrana è diventato il debuttante più giovane della storia della Roja a 16 anni e 57 giorni. Stracciato il precedente primato che apparteneva proprio a Gavi che, quando fece la propria irruzione sulla scena internazionale (a San Siro, nella semifinale di Nations League contro l'Italia) aveva 17 anni e 62 giorni. E, come se non bastasse, l'estroso attaccante esterno del Barcellona si è preso il lusso di segnare anche il suo primo gol con la maglia della nazionale del Paese che ha preferito al Marocco che, ciononostante, ancora spera in un suo ripensamento. Un doppio record davvero difficile da battere. Pochi giorni dopo l’apparizione di Lamine Yamal, anche l’Ecuador ha visto nascere una stella. Il Chelsea è da un po’ che lo ha capito e, non a caso, ha investito su di lui 20 milioni di euro nonostante potrà portarlo a Londra soltanto tra due anni.