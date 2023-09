Mondiali 2030, Spagna-Portogallo-Marocco: "Siamo la proposta migliore"

"Siamo certi che non esisterà proposta migliore della nostra" per organizzare i Mondiali di calcio del 2030. È con grande fiducia che il presidente della Federcalcio del Portogallo, Fernando Gomes, si è espresso dopo una riunione con i colleghi di Spagna e Marocco nel quadro della candidatura congiunta per l'evento. Dalle parole dei suoi omologhi, Pedro Rocha - presidente ad interim dopo la cacciata di Luis Rubiales - e Fouzi Lekjaa, è emerso uguale entusiasmo per il progetto su cui si sta lavorando da anni col valore aggiunto della presenza tra i candidati di un Paese dell'Africa.