Montella nuovo ct della Turchia: il perché della scelta

L’ Aereoplanino è planato a Istanbul ieri pomeriggio. Giusto in tempo per prendersi la panchina della nazionale turca. Vincenzo Montella riparte dal Bosforo e torna in panchina al timone di una nazionale di un paese che, negli ultimi 2 anni, ha imparato ad apprezzarlo e soprattutto ad amarlo.

L’ottimo lavoro svolto alla guida della Adana Demirspor, infatti, non è passato inosservato. L’ex allenatore di Roma e Milan, presa la formazione del presidente Murat Sancak in zona retrocessione, l’ha portata in 20 mesi al quarto posto. Dietro solamente alle big Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas. Il tutto praticando un calcio piacevole e divertente. Ecco perché il board della federazione calcistica turca si è rivolto a lui per rilanciare la nazionale. Montella ha esperienza internazionale e conosce molto bene i calciatori locali per aver allenato in Super Lig. Inoltre vanta una buona padronanza della lingua locale.

Turchia, esonerato Kuntz

Tutte caratteristiche ideali per nominarlo come successore di Stefan Kuntz, ieri ufficialmente sollevato dall’incarico. Un esonero che - a dir la verità - era nell’aria già da diversi giorni. Fatali al tecnico tedesco la brutta sconfitta incassata in amichevole per mano del Giappone e il pari interno contro l’Armenia, che ha compromesso il cammino verso la qualificazione diretta a Euro2024. La Turchia rischia, infatti, di giocarsi il pass al torneo continentale al playoff. E così largo a Vincenzino che aveva voglia di tornare in pista e aspettava una panchina straniera. Per la prima volta gli toccherà guidare una nazionale. Una sfida che ha accettato con grande entusiasmo. Contratto triennale (potrebbe quindi allenare la Turchia anche al Mondiale 2026). Lo seguiranno nella nuova avventura in terra ottomana lo storico vice Daniele Russo, il match analyst Massimo Crivellaro e il preparatore atletico Pierpaolo Polino. Montella vuol far decollare la Turchia verso il gotha del calcio europeo. Calhanoglu e compagni sono pronti a volare sulle ali dell’Aereoplanino.