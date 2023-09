Adani, la stroncatura: "Poca conoscenza calcistica, con me mai titolare”

Ma l'ex difensore di Brescia, Fiorentina e Inter non gode delle simpatie di tutti gli addetti al mondo del calcio: Gigi Cagni, allenatore proprio di Adani ai tempi dell'Empoli, non ha infatti risparmiato critiche al suo ex giocatore dichiarando: "E' uno che esagera, il calcio è un'altra cosa. Lui racconta teoria. Io l'ho avuto da giocatore e non aveva tutta questa conoscenza calcistica, infatti non era titolare nel mio Empoli".

Cagni non risparmia Adani

Intervenuto ai microfoni di 'Riviera Oggi', Cagni ha continuato a dire la sua su Adani: "Non so per quale motivo ma ormai è diventato tutto televisivo, ognuno cerca di fare il personaggio per se stesso e non pensare a quello che è il discorso del calcio". Adani ha militato nelle file dell'Empoli per due stagioni, nel 2006/07 e nel 2007/08 sotto la guida proprio di Gigi Cagni, collezionando solo 22 presenze in totale senza mai entrare nel tabellino dei marcatori. In quella rosa giocavano da titolari in difesa Lucchini e Pratali, con Raggi, Vanigli e lo stesso Adani spesso solo in panchina.