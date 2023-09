È morto Lodetti, leggenda del Milan: aveva 81 anni

MILANO - Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giovanni Lodetti , ex bandiera del Milan e della Nazionale, venuto a mancare oggi all'età di 81 anni.

Cresciuto nelle giovanili del Milan all'età di 15 anni entra in prima squadra nel 1962 dove registra 288 presenze e 26 gol in 8 stagioni vincendo tutto nell'era di Gianni Rivera sotto la guida tecnica di Nereo Rocco. Dopo l'esperienza in rossonero Lodetti si trasferì nel 1970 alla Sampdoria, poi nel Foggia (1974) e nel Novara (1976).

Il "Basléta" ha vinto tutto nella sua carriere e lo ha fatto con la maglia rossonera: due scudetti (1961-62, 1967-68), una Coppa dei Campioni (1969), una Coppa Intercontinentale (1969), una Coppa delle Coppe (1968) e una Coppa Italia (1967). oltre all'Europeo con l'Italia nell'edizione 1968.

Il saluto del Milan

"Un amore infinito il suo per il Milan, per tutti i suoi compagni di squadra e amici rossoneri. Ha corso e lottato, ha vinto e vissuto con la maglia della sua vita, il Lodetti. Alla signora Rita e al figlio Massimo le condoglianze più sentite e sincere per la perdita dell'inimitabile Giuanin, il nostro indimenticabile Basletta".