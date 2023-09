Stilscreen, la rivoluzione del mondo della personalizzazione tessile

Stilscreen da oltre 45 anni produce transfer termoadesivi di altissima qualità, stabilendosi come sinonimo di tradizione dal 1977 quando la famiglia Acatti direttamente dal garage di casa inizia a sperimentare con la decorazione dei tessuti da lavoro. Oggi il know-how familiare risiede ancora nel DNA aziendale che si è evoluto ed è cresciuto proprio con gli stessi valori trasmessi dal capostipite, ma anche con una forte spinta all’innovazione, per rendere sempre più performante e pregevole il proprio prodotto.

Con i suoi 63 dipendenti, Stilscreen è tra i leader del settore proprio grazie alla sua duplice anima: da un lato la storia, la tradizione e la cura, dall’altro l’avanguardia, la ricerca e la capacità costante di evolversi e innovarsi. Sono proprio queste sue ultime caratteristiche ad averla portata nel 2012 a essere rilevata dal fondo di investimento francese Dentressangle, il cui obiettivo è quello di creare un polo di riferimento nel mercato, aggregando aziende del settore specializzate nella personalizzazione dell’abbigliamento, sotto il gruppo FlexDev.

Con un fatturato totale gruppo di circa 65 milioni di euro e la presenza in più di 100 Paesi, FlexDev è il gruppo dell’holding che riunisce aziende di eccellenza specializzate nella personalizzazione e decorazione tessile e che possiede così un mix di competenze complementari che gli consentono di agire in ogni fase della creazione di valore. Si tratta di uno dei principali fornitori del mondo dello sport che collabora con numerosi produttori, leghe sportive, tra cui EFL, NFL, NBA, club (come Manchester United, Manchester City, Sevilla FC) e squadre nazionali. FlexDev ha quindi permesso a Stilscreen di raggiungere obiettivi internazionali, incrementando il proprio business pur mantenendo le radici familiari, la cui eredità è alimentata ancora oggi da Milena ed Emanuele Acatti.

Top factory del gruppo vanta una struttura imponente con i suoi 4.000 mq di area, una macchina laser, sette plotter digitali e 12 linee produttive, che conta la produzione di 30 milioni di pezzi l’anno per soddisfare le esigenze di diversi settori. Forte e storica è la presenza nel mondo calcistico, Stilscreen, infatti, vanta collaborazioni con i maggiori club nazionali e internazionali: Ac Milan, Fc Internazionale Milano, As Roma, Olympique Lyonnais e tutte le nazionali aventi come sponsor tecnico Puma; oltre a essere da oltre 20 anni l’azienda produttrice e distributrice dei patch Serie A. È inoltre protagonista d’importanti collaborazioni di successo nel ciclismo, nell’abbigliamento facendo coppia con partner come Adidas, Puma e New Balance, in quello del lusso e in ambito automotive. Partnership vincenti che hanno sostenuto l’espansione internazionale, sancendo lo sviluppo di un business presente in tutto il mondo (60% worldwide e 40% nazionale). Una realtà in continua crescita che chiude il 2022 con un faUurato di 12 milioni, segnando un consolidato +40% rispetto al periodo pre-covid.

“Stiamo raccogliendo i frutti di una politica di diversificazione della produzione in settori eterogenei, dallo sport al mondo del fashion e dell’automotive. Il fatturato è aumentato più del 40% in tre anni e nel nostro percorso di sviluppo il 2022 è stato un anno fondamentale grazie anche al consolidamento del nostro impegno nella sostenibilità, tema attuale e futuro di tutti i brand sportivi e non solo, e al futuro progetto recycle volto a ridurre l’impatto di emissioni di co2” commenta Ugo Pongolino, Ceo Stilscreen “Proseguiamo anche nel 2023 sulla strada dell’espansione e della diversificazione del business, per offrire un servizio sempre più completo ai nostri clien# e ai partner, esplorando nuove opportunità funzionali al nostro sviluppo strategico”.

Risultati vincenti grazie ai suoi trati distintivi: tecnologia all’avanguardia, ricerca e sviluppo (R&D) costante, spinta all’innovazione e qualità minuziosa che negli anni hanno portato a sviluppare transfer termoadesivi sempre più innovativi come il brevetto R-Breath, eseguito con una macchina laser che consente la microperforazione (o altri tipi di incisione) della superficie del transfer permeUendogli di mantenere la sua grafica, rendendolo allo stesso tempo traspirante, e il brevetto Flexnet, che grazie alla sua formulazione e al particolare processo di stampa permette di realizzare transfer con motivi speciali, diversi e personalizzati, che creano un effetto 3D.

Queste preziose caratteristiche permttono a Stilscreen di continuare la propria evoluzione e ricerca verso un prodotto che sia sempre più sostenibile, vera sfida del mondo dei transfer. FlexDev sarà impegnata in un piano di cinque anni che vede protagoniste tutte le aziende del gruppo. Dopo un’attenta valutazione della propria carbon footprint, il gruppo si è impegnato a ridurre i propri valori di carbonio di dieci punti percentuali, con l’obiettivo di diminuire il proprio impatto del 10% ogni anno. Tra le altre iniziative, emerge la volontà di sostituire l’utilizzo di solventi con l’acqua riducendone, allo stesso tempo, l’utilizzo in altre lavorazioni e, inoltre, l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della struttura di Bellusco. Ultima novità, ma non per importanza è dedicata al minuzioso lavoro di ricerca e innovazione che ha portato Stilscreen a concepire il primo heat transfer riciclabile in serigrafia che verrà lanciato entro la fine del 2023. L’impegno nel rendere l’azienda sempre più sostenibile, insieme alla volontà di acquisire nuove aziende nel mondo della serigrafia per diventare i leader del settore, è il fulcro della nuova strategia del gruppo.

"Stilscreen è l'azienda leader in Italia nella personalizzazione dei tessuti, con la migliore qualità disponibile sul mercato. Ogni giorno siamo colpiti dagli standard sempre più elevati che il management apporta ai suoi processi produttivi e dalla costante spinta all'innovazione. L'azienda è diventata un punto di riferimento nel settore grazie alla sua expertise e reputazione, ed è per questo che Flexdev l'ha acquisita con l'obiettivo comune di costi tuire un leader europeo", conclude Jocelyn Robiot, Ceo di Flexdev.

ABOUT STILSCREEN

Azienda familiare dal 1977, Stilscreen ha negli anni accumulato una grande esperienza nel settore dei transfer termoadesivi, realizzando i nomi e numeri per le jersey d’importan9 squadre come Milan, Inter, Roma in Italia, ma anche per l’Olympique Lyonnais in Francia, e name e numbers per le maglie delle Nazionali della Puma. Nel 2012 viene rilevata dal fondo di inves9mento francese Dentressangle, che mira a creare un gruppo di aziende specializzate nella personalizzazione dell’abbigliamento. FlexDev è la società che riunisce queste aziende di eccellenza che ha permesso a S9lscreen di raggiungere obieTvi internazionali, incrementando il proprio business pur mantenendo le radici familiari.

ABOUT FLEXDEV

Fornitore di abbigliamento personalizzato per i più importanti club sportivi europei e scuderie automobilistiche, nonché partner di molti produttori di equipaggiamento sportivo, FlexDev, originaria di Saint-Etienne e Carcassonne, è alla base di molti transfer termoadesivi associati a Champions League, UEFA e FIFA, NBA e NFL, ma anche Formula 1. Vanta collaborazioni con McLaren, Williams, Redbull, Adidas, Puma, Nike, Decathlon, New Balance, Umbro, Kappa, Lacoste, Moncler, Oakley, Off-White. Con un fatturato di 65 milioni di euro, quasi 400 dipendenti, e la presenza in circa 100 nazioni, fanno parte del gruppo oltre alle filiali Sefa (Carcassonne ) e Chemica (Saint-E9enne), Stilscreen (Milano, Italia), Sporting ID (Cork, Irlanda) ed Elms (Manchester, Inghilterra), Aneyron (Saragozza, Spagna).

ABOUT DENTRESSANGLE

Nel 2015, la holding di investimento familiare DENTRESSANGLE è ripartita da zero dopo la vendita di Groupe Norbert Dentressangle a XPO Logistics. Presieduta da Norbert Dentressangle, la holding gestisce oggi un patrimonio netto rivalutato di 3 miliardi di euro e concentra la sua attività su due linee di business principali: Private Equity e Real Estate (logistica e uffici). Controllata interamente dalla famiglia Dentressangle, la holding è azionista di maggioranza di una dozzina di società, tra cui la società di noleggio KILOUTOU, l'immobiliarista OGIC, la società di servizi digitali TESSI, l'esperta di personalizzazione tessile FLEXDEV, le società di medtech ACTEON and MARLE, leader mondiale nella produzione di impianti e strumenti di precisione per l'ortopedia. La holding conta più di sessanta dipendenti negli uffici attualmente situati a Parigi, Lione, Monaco e Lussemburgo