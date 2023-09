Supercoppa Europea, la finale del 2024 si giocherà a Varsavia

Il Comitato Esecutivo della Uefa ha indicato lo Stadio Nazionale di Varsavia , in Polonia, come sede della finale di Supercoppa UEFA 2024 che si giocherà il 14 agosto del prossimo anno.

Il Comitato ha deciso poi di spostare il Congresso Uefa 2024 da Madrid a Parigi l'8 febbraio 2024. Anche il sorteggio della fase a gironi della Uefa Nations League 2024/25 verrà spostato nella capitale francese lo stesso giorno. La prossima riunione del Comitato Esecutivo Uefa si svolgerà il 10 ottobre a Nyon, quando verranno nominate le nazioni ospitanti di UEFA EURO 2028 e 2032.

Manchester City detentore del trofeo

Dopo aver trionfato in Champions League contro l'Inter, il Manchester City si è portato a casa anche l'ultima edizione della Supercoppa Europea, battendo i rigori il Siviglia, fresco vincitore dell'Europa League contro la Roma. In campo il match era terminato col punteggio di 1-1, dove Palmer rispose al vantaggio iniziale di En Nesyri. Dal dischetto fatale l'errore di Gudelj per gli spagnoli allenati da Mendilibar.