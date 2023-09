Francesco Facchinetti, si aprono le porte del mondo del calcio: è agente Fifa

Francesco Facchinetti è diventato agente Fifa. Il popolare cantante (oggi talent scout e manager dei Pooh) ha annunciato la novità nelle scorse ore con i suoi numerosi follower sui social. "Sono tornato bambino, sto impazzendo, sono felicissimo. Per tanti di voi non vuol dire niente, ma per me vuol dire tantissimo", ha confessato il giurato de Il Cantante Mascherato, noto tifoso dell'Inter.