Bendtner, addio all'aspirante Miss Universo: ora esce con una star bisex

“Dopo aver ricevuto molte domande e dopo che i giornali ne hanno scritto, posso confermare che io e Nicklas Bendtner ci siamo lasciati di recente. Non c'è cattivo sangue tra noi: vogliamo solo cose molto diverse nella vita". Con questo post sui social, l'ex attaccante della Juventus è stato scaricato da Clara, ma secondo una rivista danese, Bendtner non avrebbe perso tempo a si sarebbe lanciato nuovamente in una relazione. Sus Wilkins, 34 anni, attrice e modella che ha recentemente concluso una relazione decennale con la cantautrice R&B Freja Kirk, 36 anni.

La nuova fiamma di Bendtner

Bendtner e Sus Wilkins avrebbero di recente fatto una fuga d'amore a Roma con la modella che sembra essersi lasciata definitivamente alle spalle il matrimonio con Freja. La coppia, che presumibilmente sarebbe tornata insieme in Danimarca, è apparsa sulla copertina della rivista sotto il titolo "Romance in Rome". Al momento i due si sono rifiutati di rispondere alle domande dei media locali sulla loro presunta relazione, ma le prove iniziano ad essere chiare.