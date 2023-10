Champions asiatica, caos Al Ittihad: non gioca in Iran per una statua!

RIAD (Arabia Saudita) - L' Al Nassr di Cristiano Ronaldo vince anche il suo 2° match di Champions League asiatica battendo in casa per 3-1 l' Istiqlol Dushanbe (squadra del Tagikistan). L'ex Juventus ha timbrato il cartellino realizzando il gol del apreggio al 66' prima che Talisca si scatenasse realizzando la doppietta per il successo che porta la squadra saudita in testa al Gruppo B a punteggio pieno (6 punti).

Statua a bordocampo: l'Al-Ittihad si rifiuta di giocare!

Non è sceso in campo invece l'Al-Ittiha di Karim Benzema. La squadra giallonera doveva affrontare gli iraniani del Sepahan presso lo stadio Naghsh-e Jahan stadium a Isfahan. Motivo della sospensione la protesta degli ospiti che non sono voluti scendere in campo per la presenza di una statua che raffigura Qassem Soleimani, il generale iraniano ucciso nel 2020 in Iraq in un raid degli Usa. La squadra saudita ha annunciato che non avrebbe preso parte alla competizione finché le statue non fossero state rimosse e, dopo mezz'ora di ritardo, ha lasciato lo stadio per l'aeroporto per tornare in Arabia Saudita.