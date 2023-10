Ibrahimovic, compleanno con l'ennesima Ferrari: ecco la Purosangue da 400mila euro

"Buon compleanno a Zlatan", Ibrahimovic festeggia così il suo compleanno. L'ex attaccante del Milan per i suoi 42 anni ha postato sui social una foto in cui anche quest'anno rivela il suo nuovo ma prevedibile regalo: l'ennesima Ferrari rossa fiammante. Questa volta però la supercar firmata da Maranello è più esclusiva che mai e non solo per il costo esorbitante. Il modello infatti è la Purosangue, l'ultimo bolide progettato del Cavallino che si ispira per la prima volta ai Suv, con un assetto rialzato e linee però fedeli al DNA Ferrari. Un'auto esclusiva, destinata a pochi e che Ibra è riuscito a ordinare prima che Maranello chiudesse gli ordini per i prossimi due anni.