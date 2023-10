Piantàla, Domenech. A Gattuso e Grosso non puoi manco allacciare gli scarpini

Per la serie fenomeni della panchina per i loro fiaschi, ecco a voi Raymond Domenech , 71 anni, segno zodiacala Acquario, passione confessata l'astrologia, in base alla quale faceva anche le formazioni. Curriculum vitae: ex difensore senza infamia e senza gloria, ha giocato per Lione, Strasburgo, Psg, Boedeaux e Mulhouse; in Nazionale 8 presenze, zero gol. Da allenatore: una promozione dalla Seconda Divisione con il Lione; ct dell'Under 21 dal '93 al 2004, undici anni durante i quali non vince mai nulla, fallendo sistematicamente il campionato europeo al tempo in cui l'Italia di Cesare Maldini trionfa nel '94 e nel '96, l'Italia di Tardelli nel 2000, l'Italia di Gentile nel 2004. Disperata , la federazione francese (FFF) s'ìilude che Domenech non possa combinare di peggio alla guida della Nazionale maggiore, alla quale viene inopinatamente promosso. Errore madornale. Sotto la sua guida, il 9 luglio 2006, a Berlino, la Francia perde la finale mondiale contro l' Italia di Lippi.

Il colpo di mano di Henry

Ad onta delle critiche compatriote, soprattutto per le troppe panchine di Trezeguet, Domenech rimane al suo posto. Si supera nell'europeo 2008: fuori al primo turno, avendo raggranellato un solo punto in 3 partite e 1 solo gol, segnato da Henry all'Olanda che prende a pallonate i Bleus liquidandoli 4-1. Ma, secondo tradizione della casa, il peggio deve ancora venire. In due tappe. La prima, datata 4 settembre 2009, qualificazioni al Mondiale sudafricano: alla vigilia della partita decisiva contro la Romania (terminerà 1-1), la Nazionale si ammutina. Capitan Henry dichiara testualmente al mondo: "Gioco da 12 anni in Nazionale, ma non ho mai vissuto questa situazione. Non sappiamo come metterci, come organizzarci. Non sappiamo che fare. Non abbiamo un modo di giocare, un'idea da seguire, un'identità. No, non va. Siamo delusi dal suo lavoro, annoiati e confusi dai suoi metodi di allenamento". Costretta allo spareggio, la Francia si qualifica al Mondiale eliminando l'Irlanda, sconfitta all'andata per 1-0, grazie al gol di Gallas che firma l'1-1 nei supplementari segnando su colpo di mano dello stesso Henry. Il quale, bontà sua, il giorno dopo si pente e si duole. Giovanni Trapattoni, ct dell'Irlanda invece, è una belva: "Questa è la più grande delusione della carriera. Sono arrabbiato. Parliamo sempre di fair play. Vado nelle scuole a parlare di fair play. Parlo con i ragazzini dello sport, della sua importanza nella vita e tutti hanno visto questa partita. A Dublino la Francia ha giocato meglio, ma nel ritorno noi siamo stati superiori. E nelle due gare meritavamo di andare in Sudafrica. Il risultato però dice diversamente’’.

Il disastro sudafricano

Domenech fa il pesce in barile e va in Sudafrica. Dove il dio del calcio lo castiga. Per non saper né leggere né scrivere, la FFF comunica che, comunque sarà andato il mondiale, Laurent Blanc sostituirà Domenech che verrà esonerato. Avrebbe dovuto farlo prima, non dopo perché Domenech bissa il disastro dell'Europeo 2008. Fuori al primo turno, 1 punto in 3 partite, un solo gol: lo segna Malouda contro il Sudafrica che batte i francesi 2-1. Con la classe che lo contraddistingue, Domenech si riifuta di stringere la mano a Carlos Alberto Parreira, ct dei Bafana Bafana, campione del mondo con il Brasile nel '94, primatista mondiale del maggior numero di tornei iridati vissuti da allenatore (sei). Nel ritiro dei Bleus succede di tutto: Domenech fa fuori Anelka, accusato di averlo insultato durante l'intervallo della partita con il Messico; il preparatore atletico Jean-Louis Valentin si dimette; Evra litiga con l'altro preparatore atletico Duverne e i due vengono separati a fatica, la squadra si ribella. Diserta un allenamento in segno di solidarietà con Anelka ed emette un comiunicato, letto dallo stesso Domenech (!) che lo definisce "una pagliacciata", mentre impazza la caccia alla spia annidata nello spogliatoio che avrebbe spifferato all'Equipe gli insulti di Anelka al ct. Così, Frank Ribery cerca di salvare l'onore perduto della Francia, al punto più basso della sua intera storia calcistica. Davanti alle telecamerte, trattenendo a stento le lacrime, il campione dichiara: "Ho letto che io avrei un problema con Gourcuff. È falso. Sono stato il primo ad andare a parlargli, perché abbiamo bisogno di lui. Da due o tre giorni viviamo un momento difficilissimo per i giocatori, per il Paese, per tutti. Stiamo soffrendo. il gruppo è scoppiato ed è la Francia che soffre, sono io che soffro, dico davvero, tutti ci stanno prendendo in giro nel mondo. Non ce la faccio, questo non è più pallone. Un traditore ha rivelato troppe cose. Ci toglieremo un peso dallo stomaco quando sapremo chi è. Chiedo perdono a tutti i francesi, per aver giocato un mondiale che non è quello che tutti si auguravano".

Garcia, Gattuso e Grosso

Il traditore non si trova, Domenech viene cacciato il 5 settembre 2010. Per dieci anni resta senza panchina. Il 26 dicembre 2020 firma per il Nantes che lo caccia il 10 febbraio 2021, dopo avere racimolato 4 punti in 7 partite. Direte: ma, con un curriculum del genere, come può uno diventare addirittura presidente degli allenatori francesi. Può, può. Così, dall'alto della sua poltrona, Domenech manda un cafonesco augurio a Rudi Garcia: "Perché oggi allena il Napoli, al di là delle sue competenze? Perché i suoi agenti hanno saputo metterlo da Lille a Roma, nel 2013 e si è costruito una grande immagine alla Roma con i suoi risultati. Da allora, l’Italia lo conosce. È stupido, ma bisogna essere conosciuti. L’immagine dell’allenatore francese non è abbastanza forte, non abbiamo nessuno in Inghilterra". Non pago, all'arrivo di Gattuso e Grosso alla testa di Marsiglia e Lione, li ha salutati così: "Gattuso? Saranno contenti i tifosi marsigliesi di poter rilanciare un allenatore che non ha avuto grandi risultati finora. Do sempre il benvenuto agli allenatori che vengono da noi, che siano italiani o altro, ma mi chiedo anche se non valga pena di prendere un francese, visto il percorso di chi è stato scelto. Grosso? Weekend sfortunato per gli allenatori italiani: dopo Gattuso con il Marsiglia, Grosso ha perso a Reims. Ma le primizie per far bene ci sono”. Dice un proverbio francese: "Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler". Bisogna girare sette volte la lingua nella bocca prima di parlare. A Domenech non basterebbero settanta volte sette. A Gattuso e a Grosso, poi, non potrebbe manco allacciare gli scarpini