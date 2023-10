"Scudetto, Inter favorita. Addio al calcio dopo LA, sulla Juve...."

Un’esperienza professionale e non solo, quella di Giorgio Chiellini in MLS, con il difensore azzurro in forza ai Los Angeles FC da oltre un anno, per quella che sarà l’ultima avventura della sua carriera da calciatore. “Ho capito di essere alla fine del mio percorso con la Juventus – spiega l’ex capitano bianconero in un’intervista esclusiva a Planetwin365news, svolta in collaborazione con Operazione Nostalgia e Sportitalia - ho pensato che mi sarebbe piaciuto fare un’esperienza in America, un posto che mi ha sempre affascinato. Ho valutato solo offerte che mi ispirassero come giusto finale di carriera, anche per capire come vivono lo sport-business negli Stati Uniti e aprirmi verso nuove culture. Dopo Los Angeles? Sicuramente non altre squadre, devo capire quando ma torneremo in Italia. La mia vita dovrebbe essere a Torino. Vorrei dare stabilità alla famiglia, ho tanti progetti e idee - più a livello manageriale - e ho tempo per prepararmi capendo tutte le opportunità”.