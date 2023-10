Fondazione Polito: l'iniziativa per i “poeti dello sport"

Nuova iniziativa della Fondazione Fioravante Polito - Museo Biblioteca del Calcio 'Andrea Fortunato', da sempre impegnata perché tutti adottino il Passaporto Ematico, vero e proprio strumento di prevenzione e tutela della salute, indispensabile per chi pratica attività sportive. L’obiettivo è chiaro quanto lodevole: aiutare e premiare la poesia. Come? Scrivendo un componimento incentrato sullo sport, a tutto tondo. Si legge sulla locandina di un’idea che man mano ha preso forma, riscuotendo già ampi consensi: «Se hai scritto una poesia sullo sport, inviala a fondazionepolito@gmail.com. Quella che la giuria sceglierà come più meritevole, verrà letta e premiata durante il prossimo Premio Andrea Fortunato”. E allora sotto a chi tocca, in vista del tradizionale appuntamento con il premio nazionale dedicato all’ex difensore di Juventus e Genoa, battuto dalla leucemia a soli 24 anni nel 1995.