Euro 2032, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico ambassador per l'Italia

Il Comitato Esecutivo UEFA annuncerà martedì 10 ottobre le sedi dei prossimi Europei 2028 e del 2032, per quest'ultima data unica candidatura è quella di Italia e Turchia, le cui Federazioni FIGC e TFF nel luglio scorso hanno infatti deciso di unirsi per assicurare un'organizzazione comune del torneo. La delegazione italiana presente a Nyon avrà come ambassador d'eccezione anche Gigi Buffon e Ilaria D'Amico.