Hazard annuncia il ritiro: “Ora è il momento di vivere nuove esperienze"

Per Eden Hazard è arrivata l'ora di appendere gli scarpini al chiodo. A soli 32 anni, il belga ha annunciato l'addio al calcio giocato attraverso un messaggio postato sui social. Svincolatosi in estate dal Real Madrid, non è riuscito a trovare un club, da qui la decisione di dire basta. Cresciuto ed esploso al Lilla, club con il quale ha vinto una Ligue 1 e una Coppa di Francia nel 2011, l'anno seguente è finito al Chelsea con il quale ha vissuto il suo momento d'oro mettendo in bacheca due Premier League, una Carabao Cup, una FA Cup e due Europa League. Dopo sette stagioni a Stamford Bridge il passaggio al Real Madrid per una cifra da capogiro: 100 milioni di euro. Ai Blancos, però, non è riescito a mostrare quanto di buono fatto in Inghilterra e nonostante abbia vinto praticamente tutto non lo ha mai fatto da protagonista collezionando appena 76 presenze e 7 reti in quattro anni. In estate la rescissione e dunque l'addio al calcio.