Thohir, guarda chi si rivede: l’ex presidente Inter sfida l’Arabia Saudita

Il calcio in Arabia prende sempre più piede. A fare da spartiacque l'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr, che ha dato il là all'arrivo di grandi campioni. Un esodo verso la Saudi League che potrebbe proseguire anche nel mercato di gennaio, con la divisione che sta vagliando il cambio di una regola per consentire l'arrivo di altri giocatori esteri. Ma la manovra di sviluppo del calcio in Arabia sembra appena iniziata: ora, nel mirino, ci sono i Mondiali del 2034, con la candidatura giunta in maniera ufficiale.